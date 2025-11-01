На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Трамп нашел новый рычаг давления на Россию

FT: слова Трампа о ядерных испытаниях могут быть попыткой надавить на РФ и КНР
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об испытаниях ядерного оружия, чтобы надавить на Россию и Китай. Об этом пишет газета Financial Times.

«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, ранее Трамп подчеркивал необходимость денуклеаризации в отношениях с Россией и Китаем, поэтому истинные намерения президента США по испытаниям ЯО остаются неясны, считает FT.

В четверг, 30 октября, Трамп сообщил о своем решении проводить испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса. Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке, допустил, что объявленные Трампом ядерные испытания могут представлять собой небольшие, контролируемые подземные взрывы.

31 октября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право на проведение ядерных испытаний в случае, если аналогичные действия будут предприняты другими странами. При этом подчеркивается, что в настоящее время в мире ядерные испытания, хоть и не в физическом смысле, а в форме расчетов и моделирования, ведутся постоянно.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем Трампу понадобились ядерные испытания.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
