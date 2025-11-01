Мантуров прибыл в Китай на заседание комиссии по сотрудничеству

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров прибыл в Пекин на заседание комиссии по сотрудничеству. Об этом сообщает ТАСС.

В Китае Мантуров станет председателем двенадцатого заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Доме народных собраний в Пекине. В ходе переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.

В начале сентября РФ и КНР подписали 22 документа о сотрудничестве в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и мероприятий в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Среди подписанных бумаг были меморандум о цифровой трансформации здравоохранения, план развития российско-китайских сельскохозяйственных зон на Дальнем Востоке и протокол о карантинных требованиях к северным оленям для экспорта в Китай.

Ранее МИД Китая назвал законным торговое и энергетическое сотрудничество с Россией.