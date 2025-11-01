Милей принял отставку премьера Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров Гильермо Франкоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Аргентинский лидер поблагодарил Франкоса за работу и отметил его фундаментальную роль в проведении реформ в государстве.

«Вместо него новым главой кабинета министров с понедельника станет [официальный представитель президента] Мануэль Адорни. Эта перемена, которая отвечает... необходимости обновить политический диалог», — сказано в заявлении пресс-службы главы государства.

23 октября Хавьер Милей назначил новым главой МИД заместителя министра экономики, отвечающего за финансы, Пабло Кирно — «основное звено в построении аргентинского чуда». В пресс-службе президента добавили, что таким решением аргентинский лидер решил углубить связи между внешнеполитическим ведомством и министерством экономики.

