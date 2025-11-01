На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Милей принял отставку премьера Аргентины

Милей принял отставку премьер-министра Аргентины Франкоса
true
true
true
close
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров Гильермо Франкоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Аргентинский лидер поблагодарил Франкоса за работу и отметил его фундаментальную роль в проведении реформ в государстве.

«Вместо него новым главой кабинета министров с понедельника станет [официальный представитель президента] Мануэль Адорни. Эта перемена, которая отвечает... необходимости обновить политический диалог», — сказано в заявлении пресс-службы главы государства.

23 октября Хавьер Милей назначил новым главой МИД заместителя министра экономики, отвечающего за финансы, Пабло Кирно — «основное звено в построении аргентинского чуда». В пресс-службе президента добавили, что таким решением аргентинский лидер решил углубить связи между внешнеполитическим ведомством и министерством экономики.

Ранее президент Аргентины исполнил рок-песни на концерте и вызвал скандал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами