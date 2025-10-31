На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Если вы придете к нам без разрешения — бахнем»: Лукашенко пригрозил западным странам

true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам не удастся установить контроль над частью Белоруссии или Украины. Его слова передает агентство БелТА.

«Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами – бахнем», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что соседние республики тратят на военные нужды до 5% от ВВП, что является весьма высоким уровнем военных расходов. В связи с чем глава республики заявил, что западным странам не удастся установить контроль над частью территории Белоруссии или Украины.

«Не будет этого», – заявил Лукашенко.

31 октября президент Белоруссии предрек кризис странам Евросоюза. Согласно его прогнозам, экологическая обстановка в странах ЕС ухудшится настолько, что их правительства будут готовы оплачивать соседней Белоруссии воздух, который вырабатывается зелеными территориями республики.

В то же время белорусский лидер посетовал, что Евросоюз вряд ли в итоге согласится платить Белоруссии за воздух. Вместо этого, по его мнению, страну постараются «душить» различного рода санкциями.

Ранее Лукашенко назвал Европу «вонючей».

