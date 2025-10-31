На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Ульянов: решение Трампа возобновить ядерные испытания требует уточнений
РИА Новости

Решение главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызывает вопросы и требует уточнений. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Американский лидер заявил, что хочет проводить испытания на «равных условиях» с другими ядерными державами. Однако дело в том, что другие государства не проводят ядерные испытательные взрывы, которые запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — написал он.

Дипломат уточнил, что РФ недавно испытывала не ядерные взрывные устройства, а средства доставки. Он подчеркнул, что такие испытания не имеют отношения к этому Договору.

«Поэтому необходимо точно понять, что именно планируют сделать США», — заключил Ульянов.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок.

Ранее в США заявили об изменении позиции Трампа по Украине.

