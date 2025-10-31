На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции заявили о неожиданной угрозе от Украины

Филиппо: импорт сельскохозяйственной продукции с Украины ударит по Франции
Vincent Isore/Global Look Press

Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины погубит французских фермеров. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Вступает в силу новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое еще больше усиливает конкуренцию со стороны украинского сельского хозяйства по отношению к нашей продукции», — написал он.

В 2024 сразу в нескольких странах ЕС местные фермеры провели протесты. Они требовали остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской.

Протесты фермеров проходили в Польше с февраля до лета 2024 года. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерские, польские и французские аграрии обанкротятся, если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике».

Ранее в украинском правительстве отреагировали на протесты польских фермеров.

