Москалькова заявила о необходимости правового просвещения в области традиционных ценностей

Москалькова: в РФ нужно продвигать правовое просвещение
Максим Блинов/РИА Новости

В России нужно продвигать правовое просвещение в области традиционных ценностей и ориентиров. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

«Сегодня как никогда нужно продвигать правовое просвещение в области традиционных ценностей, в области тех основных ориентиров, которые нам нужны», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, нужно доносить до общества, что «семья — это круто», а защита Родины — высшая ценность.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что урбанизация меняет сознание и приоритеты людей, однако продолжение рода за деньги не купишь.

Президент добавил, что молодежь не должна выбирать между родительством, учебой или карьерой. Российский лидер отметил, что сегодня молодые люди не только в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагая, что нужно сосредоточиться на других целях, а потом оказывается, что «лучшее время безвозвратно упущено для семьи».

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей.

