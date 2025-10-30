На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган отчитал Мерца за позицию по Газе

Эрдоган резко раскритиковал Мерца за позицию Германии по конфликту в Газе
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поводом для его заявлений стала позиция Германии касательно конфликта в секторе Газа и её поддержка Израиля, сообщает Reuters.

Журналист задал Мерцу вопрос о риске повторения Германией «ошибок прошлого» из-за безоговорочной поддержки Израиля. Канцлер в ответ заявил о неизменной солидарности Германии с Израилем с момента его основания, подчеркнув, однако, что Берлин не всегда согласен с действиями израильского правительства. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны Эрдогана.

«У ХАМАС нет бомб или ядерного оружия, но у Израиля все это есть, и он использует это оружие для ударов по Газе. Разве вы, Германия, не видите этого? Разве вы, Германия, не следите за этим? Помимо ударов по Газе, [Израиль] всегда стремился подавить ее голодом и геноцидом», – заявил турецкий президент.

11 октября Эрдоган во время выступления перед членами правящей партии в провинции Ризе сообщил о намерении посетить сектор Газа.

Ранее Эрдоган оценил сделку между Израилем и ХАМАС.

