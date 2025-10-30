На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России высказались о расширении суверенитета Израиля на Западный берег

Захарова: РФ надеется, что законопроект Израиля о Западном береге не утвердят
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия надеется, что законопроект о расширении суверенитета Израиля на Западный берег реки Иордан не утвердят окончательно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Надеемся, что до окончательного утверждения законопроекта дело не дойдет. В противном случае избежать новой опасной эскалации напряженности как на оккупированной палестинской территории, так и в ближневосточном регионе в целом не удастся», — сказала дипломат.

22 октября парламент Израиля одобрил в предварительном чтении два законопроекта, в рамках которых предлагается расширить суверенитет Израиля на районы с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил о своем предстоящем визите в сектор Газа и поставил ультиматум Израилю. Американский лидер предупредил власти страны о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул, что если это произойдет, то Израиль потеряет поддержку Соединенных Штатов.

Ранее соратники Нетаньяху призвали его аннексировать часть Палестины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами