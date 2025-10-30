На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта

mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел Эстонии придерживается позиции непризнания российских небиометрических загранпаспортов, в том числе для детей до 12 лет. Об этом заявил глава ведомства Игорь Таро, чьи слова приводит слова портал национального гостелерадио ERR.

По словам министра, «надежность российских небиометрических паспортов не зависит от возраста владельца, поэтому какие-либо исключения для детей невозможны».

Таро разъяснил, что въезд в Эстонию с шенгенской визой, вклеенной в небиометрический паспорт, возможен при условии предъявления действующего биометрического паспорта. Он также отметил, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии оставляет за собой право в исключительных обстоятельствах, исходя из гуманитарных соображений, разрешить однократный въезд лицу с не признаваемым Таллином документом.

Эстония прекратила признавать российские небиометрические загранпаспорта с 31 марта. В министерстве иностранных дел Эстонии ранее заявляли, что эти документы «создают различные риски для безопасности» и «не соответствуют» рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент в семи европейских странах – Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литве – не признают пятилетние российские загранпаспорта.

Ранее сообщалось, что в Эстонии перестанут переводить законы на русский.

