В Эстонии предложили запретить иностранную символику вне протокольных мероприятий

В Эстонии предложили запретить флаг Украины вне протокольных мероприятий
true
true
true
close
Depositphotos

Группа эстонских депутатов внесла в Рийгикогу (парламент) законопроект с предложением запретить использование любой иностранной символики, в том числе флага Украины, вне протокольных мероприятий. Об этом сообщает газета Postimees.

Парламентарии считают, что существуют другие способы выразить солидарность странам-союзникам. По их словам, для этого необязательно, чтобы на зданиях государственных учреждений Эстонии на протяжении многих лет развевались флаги Украины.

Депутат Варро Вооглайд (Консервативная народная партия Эстонии) отметил, что форма выражения солидарности не должна быть такой, которая задевает государственное и национальное достоинство эстонского государства. При этом вопрос не в флаге Украины, а в принципе, отметил парламентарий.

Законопроект был принят эстонским парламентом к рассмотрению.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не приемлет насильственной смены границ Украины. По его словам, Россия якобы не заинтересована в мире, поскольку продолжает наступление на поле боя.

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще бежать от призыва в Эстонию.

