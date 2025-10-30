На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о реакции России на испытания ядерного оружия США

Песков: если США отойдут от моратория на ядерное оружие, то РФ будет действовать
true
true
true
close
U.S. Air Force/Global Look Press

Существует мораторий на испытания ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, как РФ отнесется к возобновлению ядерных испытаний со стороны США.

«Президент Трамп упомянул, что другие занимаются испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно об испытаниях других стран», — заявил Песков.

По его словам, испытание ракеты «Буревестник» ― не ядерное испытание, а развитие системы обороны. Представитель Кремля добавил, что США имеют право на суверенные решения, однако если они отойдут от моратория, то российская сторона будет действовать в соответствии с ситуацией.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что планы Соединенных Штатов по возобновлению испытаний ядерного оружия могут сыграть на руку России и Китаю, усилив их позиции в сфере стратегического вооружения.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в Госдуме нашли неожиданную причину ядерных испытаний в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами