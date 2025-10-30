В Кремле рассказали о реакции России на испытания ядерного оружия США

Песков: если США отойдут от моратория на ядерное оружие, то РФ будет действовать

Существует мораторий на испытания ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, как РФ отнесется к возобновлению ядерных испытаний со стороны США.

«Президент Трамп упомянул, что другие занимаются испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно об испытаниях других стран», — заявил Песков.

По его словам, испытание ракеты «Буревестник» ― не ядерное испытание, а развитие системы обороны. Представитель Кремля добавил, что США имеют право на суверенные решения, однако если они отойдут от моратория, то российская сторона будет действовать в соответствии с ситуацией.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что планы Соединенных Штатов по возобновлению испытаний ядерного оружия могут сыграть на руку России и Китаю, усилив их позиции в сфере стратегического вооружения.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

