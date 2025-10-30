На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США считают, что Трамп уже проиграл начатую им торговую войну с Китаем

NYT: Трамп до встречи с Си Цзиньпином проиграл начатую им торговую войну с КНР
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп еще до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином проиграл начатую им торговую войну с Китаем. Об этом говорится в редакционной статье газеты The New York Times (NYT).

«Самые важные двусторонние отношения в современном мире — это отношения между Соединенными Штатами и Китаем, и Трамп в них наделал ошибок», — отметили авторы статьи.

В NYT считают, что американский лидер начал торговую войну с Китаем, которую Вашингтон не сможет выиграть. В конечном счете это решение ослабит влияние США, уверены в газете.

В издании предположили, что Трамп считал, что может давить на Пекин, поскольку США экспортировали в Китай больше, чем покупали у него. Однако авторы статьи обратили внимание на то, что большую часть того, что КНР покупает у Соединенных Штатов, например соевые бобы, он может купить где-то еще. А вот Китай, будучи крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов, может оставить американцев без альтернативных источников поставок, утверждает NYT.

30 октября, Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в южнокорейском Пусане. Это их первая личная встреча с 2019 года. Переговоры длились 1 час 40 минут. Еще до начала переговоров американский лидер ждал от них хороших результатов. Он прочил США и Китаю «фантастические отношения» в долгосрочной перспективе и назвал Си Цзиньпина своим давним другом. Подробнее о том, как прошла встреча, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о согласии Китая покупать нефть и газ у США.

