СК: возбуждено более 8,5 тысячи дел о преступлениях Киева, расследованы 877

Более 8,5 тысячи дел о преступлениях Украины возбудили российские следователи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске заседание штаба по расследованию преступлений, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

К настоящему времени возбуждено 8523 уголовных дела о преступлениях Украины. Завершено расследование 877 уголовных дел в отношении 1151 обвиняемого, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области, в результате которых пострадали мирные жители. В Белгороде пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети, в подмосковном Красногорске — пять человек, в том числе ребенок.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.