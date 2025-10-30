На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 8,5 тысячи дел о преступлениях Украины возбудили российские следователи

СК: возбуждено более 8,5 тысячи дел о преступлениях Киева, расследованы 877
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Более 8,5 тысячи дел о преступлениях Украины возбудили российские следователи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске заседание штаба по расследованию преступлений, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

К настоящему времени возбуждено 8523 уголовных дела о преступлениях Украины. Завершено расследование 877 уголовных дел в отношении 1151 обвиняемого, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области, в результате которых пострадали мирные жители. В Белгороде пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети, в подмосковном Красногорске — пять человек, в том числе ребенок.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами