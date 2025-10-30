На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погиб бывший советник президента Казахстана

Бывший советник президента Казахстана Бабакумаров погиб в Астане
true
true
true
close
gov.kz

Бывший советник президента Казахстана Ержан Бабакумаров погиб в Астане в результате покушения. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Отмечается, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что между Бабакумаровым и его знакомым произошла словесная перепалка, перешедшая в драку. В результате полученных травм 56-летний экс-чиновник скончался. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

Информацию о смерти экс-помощника президента Казахстана также подтвердил замгенпрокурора республики Галымжан Койгелдиев. Он рассказал, что полицией начато досудебное расследование, и призвал дождаться результатов.

В разные годы Ержан Бабакумаров возглавлял Службу центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, Центр анализа и прогнозирования при Администрации президента республики, был заместителем руководителя канцелярии при президенте, а также замом акима Алматы.

С апреля по июль 2019-го Бабакумаров был советником президента Казахстана.

Ранее бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО.

