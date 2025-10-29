В США назвали условие России для переговоров по Украине

Эпископос: Россия не согласится на прекращение огня до начала переговоров

Россия не будет соглашаться на прекращение огня на Украине до начала мирных переговоров. Об этом в соцсети X заявил американский эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

По его словам, готовность к окончательному мирному соглашению, которое президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали на Аляске, и соглашение на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи.

«Россия никогда не согласится на последнее, но это не значит, что она не готова к урегулированию путем переговоров», — написал Эпископос.

27 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» намерена подготовить план прекращения огня на Украине в течение следующих семи или десяти дней.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что призывы европейских лидеров и Зеленского к прекращению огня на Украине преследуют лишь одну цель: предоставить киевскому режиму дополнительное время для перегруппировки.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт.