Американская конгрессвумен прокомментировала встречу с Дмитриевым

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что ее встреча с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно.

«В эти выходные я встретилась со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению войны на Украине. Несмотря на разочарование ястребов войны в конгрессе и бюрократов Евросоюза, наживающихся на хаосе, наши переговоры были продуктивными», — сказала она.

Луна уточнила, что стороны нашли точки соприкосновения, основанные на общих ценностях и интересах двух стран: мире, торговле и взаимном уважении.

24 октября Кирилл Дмитриев прилетел в США после введения американским руководством новых санкций в отношении РФ, чтобы встретиться с представителями администрации президента страны Дональда Трампа.

Глава РФПИ прибыл в Вашингтон для продолжения диалога между двумя государствами, который «жизненно важен для мира и должен продолжаться с полным пониманием позиции России и уважением к ее национальным интересам». Визит был запланирован давно по приглашению американской стороны.

Ранее конгрессвумен Луна заявила, что у США и России нет причин быть врагами.