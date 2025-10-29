Песков рассказал, предупреждала ли Россия США об испытаниях нового оружия

Песков: Россия информирует об испытаниях вооружений в соответствии с правилами

Россия в рамках испытаний перспективных вооружений информирует об этом заинтересованные стороны в строгом соответствии с международными правилами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, были ли надлежащим образом проинформированы США.

29 октября президент РФ Владимир Путин сообщил об очередных испытаниях «Посейдона». Он назвал их «огромным успехом» и уточнил, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

Ранее в НАТО признали, что не могут защититься от ракеты «Буревестник».