Европейских политиков уличили во лжи своим гражданам из-за Украины

Euractiv: политики в Европе боятся сказать, что помощь Киеву потребует еще жертв
Jana Rodenbusch/Reuters

Европейские политики боятся говорить избирателям о том, что дальнейшая помощь Украине потребует дополнительных «жертв». Об этом пишет Euractiv.

По данным издания, страны Евросоюза в теории могут попросить налогоплательщиков «пойти на серьезные жертвы» для дальнейшего финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако политики, как говорится в статье, даже не хотят обсуждать этот вариант, который считается табуированным.

«Робкие политики, на которых давят популисты, которые хотят оставить Украину, не говорят честно своим гражданам о необходимости жертв», — отметили в статье.

Euractiv также пишет, что сейчас «лучшие умы» Европы думают над тем, как продолжить помогать Украине, но за счет «денег других людей».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Европе, взявшей на поруки Украину, придется еще долго ее содержать. Он отметил, что Киев умеет «клянчить» деньги и тратить их так, что «потом никаких следов не найти». Представитель Кремля считает, что власти Украины еще долго будут продолжать эту практику — «не один, не два, не три года».

В связи с этим Песков призвал европейцев приготовиться. По его мнению, если отношения стран Европы с Киевом будут выстраиваться так же, как сейчас, то им «придется раскошеливаться все больше и больше».

Ранее в Польше заявили об усталости мира от темы Украины.

