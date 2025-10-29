Премьер Японии заявила Трампу о сложности введения эмбарго на импорт газа из РФ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила президенту США Дональду Трампу, что для ее страны было бы затруднительно ввести эмбарго на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила газета «Никкэй», сославшись на источники в японском правительстве.

В материале уточняется, что Трамп и Такаити провели переговоры 28 октября. В том числе на встрече был поднят вопрос об участии Токио в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Американский лидер призвал премьер-министра Японии присоединиться к усилиям стран — членов «Большой семерки» (G7), связанным с запретом импорта газа из РФ для усиления давления на российское руководство.

Такаити, в свою очередь, обратила внимание, что Япония получает из РФ около 9% импорта СПГ. В связи с этим отказ от закупок нанес бы серьезный ущерб стабильности энергоснабжения страны, подчеркнула она.

«Если Япония откажется от участия в проектах на Сахалине, это лишь обрадует Китай и РФ», — добавила глава правительства.

25 октября Такаити сообщила, что провела «искренний» разговор с Трампом. Она отметила, что вместе с президентом США намерена вывести союз Вашингтона и Токио на еще более высокий уровень.

Ранее историк раскрыл, сколько японцев тайно поддерживают РФ.