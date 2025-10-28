Зеленский хочет, чтобы Трамп уговорил Китай отказаться от российских ресурсов

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином может уговорить последнего снизить импорт российских энергоносителей в Китай. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Сейчас есть Китай, который является импортером российских энергоресурсов, и если Трампу удастся поговорить или решить, принять решение, найти взаимопонимание с Китаем на то, чтобы уменьшить импорт российской энергетики, я думаю, нам всем это поможет», — сказал он.

27 октября постпред США в НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР усилить давление на Россию.

25 октября Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

