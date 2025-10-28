На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский хочет, чтобы Трамп уговорил Китай отказаться от российских ресурсов

Зеленский: Трамп может уговорить Си Цзиньпина отказаться от ресурсов РФ
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином может уговорить последнего снизить импорт российских энергоносителей в Китай. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Сейчас есть Китай, который является импортером российских энергоресурсов, и если Трампу удастся поговорить или решить, принять решение, найти взаимопонимание с Китаем на то, чтобы уменьшить импорт российской энергетики, я думаю, нам всем это поможет», — сказал он.

27 октября постпред США в НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР усилить давление на Россию.

25 октября Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.

