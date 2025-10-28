На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко встретился с Лавровым на конференции в Минске

Лукашенко позвал Лаврова пообщаться на полях конференции в Минске
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видеозапись, на которой Лукашенко здоровается и кратко общается с высокопоставленными участниками форума.

На кадрах видно, как глава белорусского государства подходит к Лаврову и к главе МИД Венгрии Петеру Сийярто.

«Не против, если я его (Лаврова. — «Газета.Ru») оторву на минуту? Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые», — сказал Лукашенко, обращаясь к венгерскому министру.

До этого глава Белоруссии заявил, что его страна готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок.

В ходе международной конференции Лукашенко также обозначил стратегические ориентиры Евразии. Он подчеркнул, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром, к которому страны обязаны стремиться. В то же время Лукашенко отметил, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.

Ранее Лукашенко рассказал, собираются ли Белоруссия и РФ нападать на Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами