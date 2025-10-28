Лукашенко встретился с Лавровым на конференции в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видеозапись, на которой Лукашенко здоровается и кратко общается с высокопоставленными участниками форума.

На кадрах видно, как глава белорусского государства подходит к Лаврову и к главе МИД Венгрии Петеру Сийярто.

«Не против, если я его (Лаврова. — «Газета.Ru») оторву на минуту? Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые», — сказал Лукашенко, обращаясь к венгерскому министру.

До этого глава Белоруссии заявил, что его страна готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок.

В ходе международной конференции Лукашенко также обозначил стратегические ориентиры Евразии. Он подчеркнул, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром, к которому страны обязаны стремиться. В то же время Лукашенко отметил, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.

