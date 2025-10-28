На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин назвал «Буревестник» ответом на посягательство на свободу России

Володин: ракета «Буревестник» — ответ тем, кто пытается посягать на свободу РФ
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ракета «Буревестник» — ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире», — сказал он в ходе пленарного заседания.

Володин также обратился к депутатам с просьбой поблагодарить разработчиков и всех, кто участвовал в создании оружия.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», назвав ее уникальным изделием.

На следующий день это заявление прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Как он отметил, Москва и Вашингтон «не играют в игры» друг с другом. Также хозяин Белого дома сообщил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка США.

Ранее ракету «Буревестник» назвали революцией ядерного сдерживания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами