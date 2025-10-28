Володин назвал «Буревестник» ответом на посягательство на свободу России

Володин: ракета «Буревестник» — ответ тем, кто пытается посягать на свободу РФ

Ракета «Буревестник» — ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире», — сказал он в ходе пленарного заседания.

Володин также обратился к депутатам с просьбой поблагодарить разработчиков и всех, кто участвовал в создании оружия.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», назвав ее уникальным изделием.

На следующий день это заявление прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Как он отметил, Москва и Вашингтон «не играют в игры» друг с другом. Также хозяин Белого дома сообщил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка США.

Ранее ракету «Буревестник» назвали революцией ядерного сдерживания.