В России рассказали, кому угрожал Трамп, говоря о победе в войнах «как никто прежде»

Политолог Ордуханян: в ходе визита в Японию Трамп угрожал Китаю и Венесуэле
Kent Nishimura/Reuters

Предупреждения президента Соединенных Штатов о том, что Америка намерена побеждать в войнах «как никто прежде», адресованы Китаю и Венесуэле. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«В целом весь визит Трампа в Японию был пропитан антикитайскими настроениями, потому что в Токио выражают озабоченность усилением роли Китая в Тихоокеанском регионе. Помимо торговых сделок между Вашингтоном и Токио, очень остро стоял вопрос именно тихоокеанской безопасности, как ее видят в Штатах», — сказал американист.

Он напомнил, что США ведут переговоры не только с Японией и Южной Кореей, но и с Вьетнамом, чтобы создать устойчивый антикитайский альянс в Тихоокеанском регионе.

«В первую очередь угрозы Трампа, которые звучали в Японии, были адресованы Китаю, а во вторую очередь Венесуэле. Белый дом как будто пытается заранее оправдать свою будущую агрессию против Венесуэлы. Я думаю, что это вопрос уже решенный, и ближе к промежуточным выборам 2026 года стоит ждать каких-то кампаний против Венесуэлы, чтобы гарантировать сохранение большинства в конгрессе и сенате», — заключил Ордуханян.

Выступая перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС в Йокосуке, Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не будут действовать политкорректно в вопросах защиты своей страны и намерены побеждать в войнах «как никто прежде».

Ранее сенатор объяснил, почему нельзя сравнивать Трампа с Ельциным.

Второй срок Трампа
