В Белоруссии отреагировали на закрытие Литвой КПП на границе

МИД Белоруссии назвал решение Литвы о закрытии КПП на границе провокацией

Решение Литвы о закрытии пограничных пунктов пропуска является провокацией. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает ТАСС.

«Это какие-то провокации. Кому-то надо найти повод, чтобы риторикой оправдать свои действия против Белоруссии, России и в конечном итоге против своих граждан», — сказал он.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.