На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шведские предприятия решили готовить к чрезвычайным ситуациям

Politico: в Швеции выпустили руководство по кризисной подготовке для предприятий
true
true
true
close
Depositphotos

Управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Швеции (MSB) представило первое в истории страны руководство по подготовке к чрезвычайным ситуациям для предприятий. Об этом сообщает газета Politico.

Как отмечается, документ предназначен для того, чтобы помочь бизнесу «противостоять современным угрозам, включая кибератаки и гибридные войны».

Газета также пишет, что эта инициатива стала ответом на увеличивающиеся геополитические риски. По данным страхового брокера Willis Towers Watson, предоставленным в публикации, убытки международных компаний от политических рисков в 2023 году достигли рекордных отметок за весь период наблюдений.

По данным Politico, в 2018 году на базе более старых материалов в Швеции вышла брошюра «Если наступит кризис или война» для домашних хозяйств. Эта инструкция использовалась во время Второй мировой войны, а в 1980-х годах ее печать прекратили. Осенью 2024 года власти страны обновили инструкции для населения на случай различных чрезвычайных ситуаций.

23 октября стало известно, что Европейская комиссия рекомендует гражданам создавать дома аварийные комплекты. Так, Франция готовит руководства по выживанию и рекомендует медицинским учреждениям подготовиться к «военной интервенции» к марту следующего года, в то время как в Германии проводят проверки старых бомбоубежищ.

Ранее в Германии включили сценарий войны в буклет по гражданской обороне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами