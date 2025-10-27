Шведские предприятия решили готовить к чрезвычайным ситуациям

Politico: в Швеции выпустили руководство по кризисной подготовке для предприятий

Управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Швеции (MSB) представило первое в истории страны руководство по подготовке к чрезвычайным ситуациям для предприятий. Об этом сообщает газета Politico.

Как отмечается, документ предназначен для того, чтобы помочь бизнесу «противостоять современным угрозам, включая кибератаки и гибридные войны».

Газета также пишет, что эта инициатива стала ответом на увеличивающиеся геополитические риски. По данным страхового брокера Willis Towers Watson, предоставленным в публикации, убытки международных компаний от политических рисков в 2023 году достигли рекордных отметок за весь период наблюдений.

По данным Politico, в 2018 году на базе более старых материалов в Швеции вышла брошюра «Если наступит кризис или война» для домашних хозяйств. Эта инструкция использовалась во время Второй мировой войны, а в 1980-х годах ее печать прекратили. Осенью 2024 года власти страны обновили инструкции для населения на случай различных чрезвычайных ситуаций.

23 октября стало известно, что Европейская комиссия рекомендует гражданам создавать дома аварийные комплекты. Так, Франция готовит руководства по выживанию и рекомендует медицинским учреждениям подготовиться к «военной интервенции» к марту следующего года, в то время как в Германии проводят проверки старых бомбоубежищ.

Ранее в Германии включили сценарий войны в буклет по гражданской обороне.