Президент Польши раскритиковал Туска за попытку ограничить свободу слова

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в попытках ограничить свободу слова и ввести цензуру в республике, одобрив законопроект, позволяющий блокировать цифровой контент. Об этом глава государства написал в сети Х.

«Под предлогом борьбы с противозаконным содержанием и дезинформацией правительство хочет ограничить свободу слова с помощью введения механизма блокировки [контента] административными решениями должностных лиц», – заявил Навроцкий.

Президент Польши добавил, что подобная ситуация недопустима. И по данному вопросу гражданам республики стоит использовать свое право на свободу высказывания, пока его не отняли.

Таким образом глава государства прокомментировал подготовленный правительством Дональда Туска проект «Закона о цифровых услугах», который распространяет на Польшу нормативы Европейского Союза. Сообщалось, что согласно законопроекту, частные лица, а также полиция, прокуратура и другие государственные органы смогут требовать блокировки контента, который, по их мнению, нарушает закон.

