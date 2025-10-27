Трамп раскрыл сроки своей поездки в Китай

Трамп сообщил, что рассчитывает поехать в Китай в начале 2026 года

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета по пути в Японию сообщил, что рассчитывает поехать в Китай в начале 2026 года. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Фактически существует договоренность, что я поеду в Китай в начале 2026 года. Председатель Си Цзиньпин может приехать в Вашингтон, или в Палм-Бич (штат Флорида), или еще куда-то через некоторое время после этого», — сказал он.

25 октября Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

26 октября в преддверии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп выразил оптимизм относительно заключения выгодной сделки между двумя странами.

Ранее Трамп назвал условие для встречи с Путиным.