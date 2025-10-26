На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрию обвинили в отсутствии шагов по отказу от российских нефти и газа

Уитакер: Венгрия не предпринимает действий по отказу от нефти и газа из России
Marta Fiorin/Reuters

Венгрия не проявляет усилий, направленных на снижение своей зависимости от нефти и газа из России. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российские нефть и газ, представят и реализуют планы по отказу от российской нефти и газа. И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов», — заявил Уитакер.

В конце сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен и впредь закупать нефть у России, несмотря на призывы со стороны США. Министр подчеркнул, что с точки зрения Венгрии, энергетическое обеспечение – вопрос сугубо практический.

Страна, по словам Сийярто, может приобретать нефть только в тех местах, где для этого существует соответствующая инфраструктура. Он подчеркнул, что отказ от российских поставок ставит под угрозу энергетическую безопасность республики.

Ранее Владимир Путин заявил о переориентации российского газового экспорта на новые рынки.

