Раскрыт план Бельгии с российскими активами

Бельгия отклонила предложение о «репарационном кредите» для Украины не только из-за юридических рисков, но и по финансовым соображениям. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir.

Согласно публикации, Бельгия уже запланировала направлять ежегодные доходы от замороженных российских активов в размере €1,2 млрд на финансирование собственных военных расходов в 2025-2029 годах. Кроме того, страна получает прибыль от налогообложения этих активов и планирует их реинвестирование.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер предупредил о рисках, связанных с двусторонним инвестиционным договором 1998 года с Россией.

«Представьте, что мы должны будем погасить долг в €180 миллиардов плюс ущерб. Это было бы полным безумием», — заявил политик.

По условиям инвестиционного договора, при отсутствии мирного соглашения Россия может потребовать возврата конфискованных средств с компенсацией ущерба.

Бельгийские власти продолжают пояснять свою позицию касательно возможного изъятия активов российского Центробанка, хранящихся на территории Евросоюза. Накануне это решение не удалось принять на саммите ЕС в Брюсселе в основном из-за противодействия бельгийской стороны. На эту тему уже высказались премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен и еврокомиссар от Бельгии Хаджа Лабиб. Они отмечают высокие риски подобных шагов в связи с ответными действиями России и потерей доверия международных инвесторов к расположенным в ЕС депозитариям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

