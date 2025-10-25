Трампу посоветовали провести «чистку» в окружении ради мира на Украине

Президенту США Дональду Трампу стоит провести «чистку» своего круга общения, если он хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X написал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Что касается Украины <...>, Трампу нужно избавиться от подхалимов», — отметил эксперт.
По его мнению, сейчас в окружении американского лидера присутствует много людей, «создающих шум» о мнимых громких победах и крупных сделках. Макгрегор подчеркнул, что настоящие военные профессионалы говорили бы Трампу только суровую правду.
23 октября президент США заявил, что отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно».
В тот же день американское министерство финансов ввело новые санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».
Комментируя ситуацию, Путин назвал новые санкции со стороны США попыткой оказать давление на РФ. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.
Ранее российский лидер высказался о людях, советующих Трампу вводить санкции на нефть.