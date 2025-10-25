Трампу посоветовали провести «чистку» в окружении ради мира на Украине

Полковник Макгрегор: Трампу надо избавиться от подхалимов ради мира на Украине

Президенту США Дональду Трампу стоит провести «чистку» своего круга общения, если он хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X написал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Что касается Украины <...>, Трампу нужно избавиться от подхалимов», — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас в окружении американского лидера присутствует много людей, «создающих шум» о мнимых громких победах и крупных сделках. Макгрегор подчеркнул, что настоящие военные профессионалы говорили бы Трампу только суровую правду.

23 октября президент США заявил, что отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день американское министерство финансов ввело новые санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».

Комментируя ситуацию, Путин назвал новые санкции со стороны США попыткой оказать давление на РФ. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.

Ранее российский лидер высказался о людях, советующих Трампу вводить санкции на нефть.