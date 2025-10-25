Мирошник: европейские элиты хотят через конфликт на Украине ослабить РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что европейские элиты хотят посредством конфликта на Украине ослабить и разграбить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Их (Европейских элит. — «Газета.Ru») задача — максимально разжигать этот конфликт, продолжать вливание денег и вооружений, поскольку это связано с их личным будущим, с возможностью выделения колоссальных средств на продолжение военных действий и сохранением колониальной стратегии. Весь украинский трек для них направлен на ослабление России и ее последующее разграбление», — отметил Мирошник.

Поэтому, по словам посла, в Европе стремятся продолжит конфликт любыми средствами, пытаясь реализовать свои колониальные амбиции за счет России.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине.

По словам Дмитриева, в Москве хотели бы именно дипломатического завершения российско-украинского конфликта.

