На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали цели европейских элит в конфликте на Украине

Мирошник: европейские элиты хотят через конфликт на Украине ослабить РФ
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что европейские элиты хотят посредством конфликта на Украине ослабить и разграбить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Их (Европейских элит. — «Газета.Ru») задача — максимально разжигать этот конфликт, продолжать вливание денег и вооружений, поскольку это связано с их личным будущим, с возможностью выделения колоссальных средств на продолжение военных действий и сохранением колониальной стратегии. Весь украинский трек для них направлен на ослабление России и ее последующее разграбление», — отметил Мирошник.

Поэтому, по словам посла, в Европе стремятся продолжит конфликт любыми средствами, пытаясь реализовать свои колониальные амбиции за счет России.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине.

По словам Дмитриева, в Москве хотели бы именно дипломатического завершения российско-украинского конфликта.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп требует от Зеленского пойти на условия РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами