В России объяснили, почему Бельгия помешала конфискации активов РФ

Вопрос о конфискации замороженных активов России пока не решен только потому, что Бельгия, где хранятся эти самые активы, входит в группу более «благоразумных» стран Евросоюза, которые беспокоятся о своем имидже. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Все страны Евросоюза поделились сейчас на две несогласные друг с другом группы. Первая группа, куда входит Бельгия, больше заботится о своем имидже. Страны первой группы считают, что использование российских активов нанесет ущерб всей западной финансовой системе, которая перестанет быть для всех образцовой витриной. Вторая группа считает, что Евросоюз находится в состоянии новой холодной войны с Россией, и в данном случае все средства хороши», — пояснил политолог.

Он напомнил, что в банках западных стран хранят свои активы многие ближневосточные и азиатские страны, благодаря которым суммарное количество финансовых средств достигает колоссального значения.

«При этом беспокойства первой группы стран не беспочвенны. Конфискация российских активов может вызвать эффект домино, когда остальные страны будут изымать свои финансовые ресурсы. И тогда доминирование Запада окажется под угрозой, потому что одним из столпов этого доминирования была как раз финансовая составляющая», — заключил Блохин.

В четверг, 23 октября, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее в Бельгии призвали Евросоюз искать альтернативу замороженным российским активам.