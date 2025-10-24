Администрация Трампа опасается за безопасность президента

Администрация президента США Дональда Трампа (АП) опасается за его безопасность после того, как протестующие смогли близко подойти к нему в ресторане в Вашингтоне. Об этом сообщает портал Axios.

Axios поясняет, что в сентябре активисты пацифистской организации Codepink подошли близко к президенту Трампу, когда он находился в вашингтонском ресторане, недалеко от Белого дома. Протестующие скандировали лозунги «Свобода округу Колумбия!» и «Свобода Палестине!», после чего сотрудники Секретной службы АП США отвели активистов от американского лидера.

В то же время портал отмечает, что Белый дом не объявлял о намерении Трампа посетить это заведение. Внутренние источники предполагают, что такой незапланированный визит был предпринят, чтобы подтвердить его слова о том, что ситуация в Вашингтоне стала гораздо безопаснее после размещения там Национальной гвардии.

«Неприемлемо, чтобы кто-либо, не прошедший тщательную проверку, мог приблизиться к президенту (США – прим. ред.)», — заявила глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлз.

При этом, как заявил порталу неназваный представитель Секретной службы, в тот день все посетители ресторана, в том числе забронировавшие заранее столик протестующие, прошли проверку до прибытия туда американского президента.

Сам Трамп в частном порядке похвалил сотрудников, которые помогли отвести от него протестующих.

11 августа американский президент заявлял, что направит Национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Глава Белого дома отметил, что для помощи в данном вопросе полиция американской столицы была переведена под прямой контроль федерального правительства.

