В США рассказали, когда Трамп встретится с Путиным

CNN: Трамп встретится с Путиным, когда поймет, что настало подходящее время

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным, когда поймет, что «настало подходящее время». Об этом сообщает канал CNN.

«Трамп не исключил встречи с Путиным в будущем, когда сочтет, что настало подходящее время», — говорится в сообщении телеканала.

23 октября в Белом доме сообщили, что встреча Путина и Трампа все еще возможна, однако она должна дать ощутимый результат.

Днями ранее Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом глава США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

На слова Трампа об отмене встречи Путин ответил, что речь идет скорее о переносе встречи лидеров.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский, по данным издания «Страна», заявил 23 октября, что сорвал встречу президентов России и США.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.