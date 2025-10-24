Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он сорвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является ложью. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Киевский диктатор утверждает, что «сорвал» встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем», — подчеркнул он.

23 октября в Белом доме сообщили, что встреча Путина и Трампа все еще возможна, однако она должна дать ощутимый результат.

Днями ранее Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом глава США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

На это Путин ответил, что речь идет скорее о переносе встречи лидеров.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский, по данным издания «Страна», заявил 23 октября, что сорвал встречу президентов России и США.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.