На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: трудности с конфискацией активов России обернутся проблемами для Киева

NYT: отсутствие решения ЕС по российским активам ударит по Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Отсутствие конкретных решений на саммите ЕС по вопросу конфискации замороженных российских активов может нанести удар по интересам Украины. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Как отмечает издание, лидеры Евросоюза фактически отложили принятие четкого решения по плану предоставления кредита Украине.

«Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги», — констатирует газета.

В материале подчеркивается, что сама конфискация активов представляет значительные риски, включая возможные ответные меры России и ущерб репутации Европы как надежного места для хранения иностранных активов. При этом у западных лидеров отсутствует детальный план реализации этой инициативы.

Как сообщало издание Politico, Европейский союз отложил до декабрьского саммита решение об использовании замороженных российских активов по схеме так называемого репарационного кредита для Украины.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции приближают более выгодную для России сделку по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами