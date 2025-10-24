СМИ: трудности с конфискацией активов России обернутся проблемами для Киева

Отсутствие конкретных решений на саммите ЕС по вопросу конфискации замороженных российских активов может нанести удар по интересам Украины. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Как отмечает издание, лидеры Евросоюза фактически отложили принятие четкого решения по плану предоставления кредита Украине.

«Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги», — констатирует газета.

В материале подчеркивается, что сама конфискация активов представляет значительные риски, включая возможные ответные меры России и ущерб репутации Европы как надежного места для хранения иностранных активов. При этом у западных лидеров отсутствует детальный план реализации этой инициативы.

Как сообщало издание Politico, Европейский союз отложил до декабрьского саммита решение об использовании замороженных российских активов по схеме так называемого репарационного кредита для Украины.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции приближают более выгодную для России сделку по Украине.