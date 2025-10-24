На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын рассказал о дружбе России и Северной Кореи

Ким Чен Ын: дружба РФ и КНДР сейчас находится на пике
Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике, а боевое братство двух стран будет и дальше непрерывно развиваться. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время церемонии начала возведения мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции лидер Северной Кореи заявил, что российско-корейская дружба «приобрела свою вечную жизненную силу в суровых вихрях истории». Сегодня отношения двух государств достигли «апогея своей истории», добавил Ким Чен Ын.

Он отметил, что совместные бои еще больше сплотили отношения России и КНДР, а вызовы «со стороны господства и деспотизма» не остановят развитие связей между Москвой и Пхеньяном.

11 октября лидер КНДР в ходе встречи с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым заявил, что позиция Северной Кореи по украинскому вопросу остается ясной и последовательной — страна всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины этого кризиса и защитить свой суверенитет.

Ранее Shaman спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.

