На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: новые санкции приближают более выгодную для России сделку по Украине

The Guardian: новые санкции ЕС приближают выгодную для России сделку по Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Новый пакет антироссийских санкций не способен прекратить конфликт на Украине, но может привести к заключению соглашения, более выгодного для Москвы, чем для Запада. Такой анализ опубликовала британская газета The Guardian.

Как отмечается в материале, западные санкции не достигли своих целей, как и другие меры поддержки Украины, включая поставки вооружений.

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах», — пишет издание.

Газета также констатирует, что поставки истребителей F-16 и снятие ограничений на удары по территории России не оказали решающего влияния на ход боевых действий.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на президента России Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее политолог назвал «забавным» введение ЕС новых санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами