СМИ: новые санкции приближают более выгодную для России сделку по Украине

Новый пакет антироссийских санкций не способен прекратить конфликт на Украине, но может привести к заключению соглашения, более выгодного для Москвы, чем для Запада. Такой анализ опубликовала британская газета The Guardian.

Как отмечается в материале, западные санкции не достигли своих целей, как и другие меры поддержки Украины, включая поставки вооружений.

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах», — пишет издание.

Газета также констатирует, что поставки истребителей F-16 и снятие ограничений на удары по территории России не оказали решающего влияния на ход боевых действий.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на президента России Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее политолог назвал «забавным» введение ЕС новых санкций против России.