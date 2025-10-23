НАТО анонсировало встречу «коалиции желающих» в Лондоне

В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится заседание «коалиции желающих». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

«24 октября генсек НАТО Марк Рютте отправится в Лондон для участия в заседании «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона», — заявили в пресс-службе.

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

По данным газеты The Daily Telegraph, «коалиция желающих» по оказанию помощи Киеву на встрече в Лондоне, запланированной на 24 октября, планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

