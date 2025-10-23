NZZ считает, что Путин на Украине действует по заветам Владимира Ленина

Президент России Владимир Путин действует в отношении Украины якобы по «принципу Ленина». С таким утверждением выступила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Более века прошло между двумя российскими деспотами Владимиром Лениным и Владимиром Путиным, но до сих пор принцип Ленина определяет действия нынешнего правителя в Кремле: «Наступать штыками», — считает газета.

Как считают журналисты газеты NZZ, Россия «вообще испытывает вечную потребность прощупывать окрестности штыком».

На фоне таких утверждений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что урегулирование украинского конфликта со стороны России и США — это трудная и кропотливая работа.

По ее словам, такую работу нужно выполнять «не у стойки микрофона, не через утечки и вбросы», а, как и положено дипломатам — с помощью дипломатических усилий и инструментов.

