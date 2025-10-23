Трамп заявил о необходимости заключить сделку по Украине

Трамп заявил, что пришло время заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время достичь договоренностей относительно прекращения конфликта на Украине. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

На вопрос о том, уверен ли он в том, что Москва настроена на урегулирование конфликта, Трамп добавил, что каждый раз, когда он говорит с президентом России Владимиром Путиным — «это хорошие разговоры, а потом они ни к чему не приводят».

До этого глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

22 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, однако не на условиях передачи России еще не освобожденных ею территорий.

При этом до этого Зеленский сообщал, что Украина и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества.

Ранее Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.