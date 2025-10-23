Трамп заявил о необходимости заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время достичь договоренностей относительно прекращения конфликта на Украине. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.
На вопрос о том, уверен ли он в том, что Москва настроена на урегулирование конфликта, Трамп добавил, что каждый раз, когда он говорит с президентом России Владимиром Путиным — «это хорошие разговоры, а потом они ни к чему не приводят».
До этого глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
22 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, однако не на условиях передачи России еще не освобожденных ею территорий.
При этом до этого Зеленский сообщал, что Украина и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества.
