Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии

Критическая резолюция Европарламента (ЕП) о Сербии отвечает логике цветной революции. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Видно было, кто сеет ненависть против Сербии, больше всего, как вы видели, выступили хорваты, шесть их, если не ошибаюсь. Все ожидаемо, все логично, всё в соответствии с цветной революцией», — сказал он.

Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в Европейских союз (ЕС) без санкций Белграда против РФ. Резолюция была представлена в рамках критики ЕС реакции властей Сербии на протесты в Нови-Саде в ноябре 2024 года.

В Сербии регулярно проходят массовые протесты, связанные с трагедией в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

Ранее Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о «майдане» в Сербии.