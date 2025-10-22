На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вучич раскритиковал резолюцию Европарламента о Сербии

Вучич: критическая резолюция ЕП о Сербии отвечает логике цветной революции
true
true
true
close
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Критическая резолюция Европарламента (ЕП) о Сербии отвечает логике цветной революции. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Видно было, кто сеет ненависть против Сербии, больше всего, как вы видели, выступили хорваты, шесть их, если не ошибаюсь. Все ожидаемо, все логично, всё в соответствии с цветной революцией», — сказал он.

Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в Европейских союз (ЕС) без санкций Белграда против РФ. Резолюция была представлена в рамках критики ЕС реакции властей Сербии на протесты в Нови-Саде в ноябре 2024 года.

В Сербии регулярно проходят массовые протесты, связанные с трагедией в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

Ранее Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о «майдане» в Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами