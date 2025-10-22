На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол ЕС на Украине ночевала в ванной из-за удара ВС РФ: «Пришлось пропустить пилатес»

Посол ЕС на Украине Матернова рассказала, как ночевала в ванной из-за удара ВС РФ
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова сообщила, что прошлой ночью спала в ванной из-за удара ВС РФ по территории республики. Публикация появилась на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дипломат заявила, что ей пришлось провести ночь «на полу в ванной комнате отеля, которая превратилась в укрытие».

«Сирены выли без перерыва. Взрывы сотрясали стены. Мне пришлось пропустить утреннее занятие по пилатесу, поскольку моему инструктору было слишком опасно приходить на работу. И я думала только об одном: Хватит. Хватит этой войны», – написала Матернова.

В ночь на 22 октября вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. В министерстве обороны подчеркнули, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стал известен единственный способ полного уничтожения ВПК Украины.

