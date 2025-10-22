Военный эксперт оценил заявление Нарышкина о подготовке НАТО к войне с РФ

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о подготовке НАТО к войне с Россией. По мнению эксперта, в данный момент вероятность нападения со стороны Североатлантического альянса низкая, поскольку он не готов к полномасштабному конфликту.

«Конечно же, у них там запускалась раньше программа, называлась «Стратегия НАТО — 2030», благодаря которой они в течение десяти лет, начиная с 2020 по 2030 год, должны были провести полное перевооружение войск НАТО на современные виды вооружений и военной техники. Но этого не произошло», — отметил Леонков.

Он добавил, что альянс сделал выбор в пользу прокси-войны, которая, по мнению его чиновников, должна была «разрушить» Россию. Прокси-силой в данном случае выступили украинские войска.

Накануне Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут активную подготовку к войне с РФ. По его словам, Европа «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям» и не хочет, чтобы на континенте установился прочный мир. В связи с этим «макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить только русофобию и ускоренное наращивание военного потенциала с прицелом на масштабный конфликт.

