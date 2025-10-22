На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский выступит на заседании Европейского совета в Брюсселе

Кошта подтвердил участие Зеленского в Европейском совете в Брюсселе 23 октября
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе 23 октября. Об этом в соцсети X заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Я буду рад приветствовать президента Зеленского на завтрашнем заседании Европейского совета. Мы обсудим, как продолжать поддерживать Украину в условиях российской агрессии», — отмечается в сообщении.

В частности, лидеры ЕС планируют обсудить конкретные шаги по усилению поддержки Украины и решить вопросы по усилению давления на Россию в целях достижения мира, говорится на сайте Совета Европейского союза.

Как отмечается в сообщении, лидеры решат вопрос о финансовой поддержке Украины на ближайшие годы, включая использование замороженных активов России. На сегодняшний день ЕС и его государства-члены предоставили Украине €177,5 млрд, включая €63,2 млрд военной поддержки, говорится в заявлении.

На мероприятии также планируется обсудить европейскую оборону, ситуацию на Ближнем Востоке, конкурентоспособность, жилищные вопросы и миграцию.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский находится на приводном ремне у Брюсселя.

