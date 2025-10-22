На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему посадить самолет Путина в Польше невозможно

Политолог Пинчук: посадить самолет Путина в Польше не представляется возможным
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасность пролета самолета президента России Владимира Путина над своей территорией на пути в Венгрию. По мнению эксперта, подобные высказывания — «чистый хайп».

«Не будет такого, что в небе летит Путин — ну-ка давайте-ка мы его будем приземлять или стрелять по нему. Это, конечно же, невозможно. <...> Если бы очень теоретически представить, что такие попытки со стороны Польши предпринимались бы, это гарантированное начало Третьей мировой войны», — сказал Пинчук.

Поэтому эти заявления Сикорского не имеют смысла, добавил он.

21 октября глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Сикорский напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, даты саммита в Будапеште пока не определены.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что Трамп сдержит слово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами