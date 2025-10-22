Политолог объяснил, почему посадить самолет Путина в Польше невозможно

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасность пролета самолета президента России Владимира Путина над своей территорией на пути в Венгрию. По мнению эксперта, подобные высказывания — «чистый хайп».

«Не будет такого, что в небе летит Путин — ну-ка давайте-ка мы его будем приземлять или стрелять по нему. Это, конечно же, невозможно. <...> Если бы очень теоретически представить, что такие попытки со стороны Польши предпринимались бы, это гарантированное начало Третьей мировой войны», — сказал Пинчук.

Поэтому эти заявления Сикорского не имеют смысла, добавил он.

21 октября глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Сикорский напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, даты саммита в Будапеште пока не определены.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что Трамп сдержит слово.