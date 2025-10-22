Газета Politico назвала Макрона «главным занудой»

Politico: Макрон растерял политический вес и превратился в главного зануду ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за внутренних проблем Франции превратился из идеолога Европы в главного зануду Европейского союза, который «портит веселье». Об этом сообщает газета Politico.

«Макрон прибудет в Брюссель на ключевое заседание Европейского Совета 23 октября, когда его репутация идеолога континента давно утеряна, а на смену ей пришла новая: человека, который портит веселье», — утверждается в публикации.

Европейские чиновники и дипломаты, на которых ссылается издание, считают, что внутриполитические проблемы сделали французского лидера «препятствием на пути прогресса».

«Он уже не тот лидер Европы, каким мы его когда-то знали», — сказал неназванный европейский дипломат.

Газета отмечает, что один из союзников Макрона заявил, что у французского президента отсутствует политический капитал для поддержки некоторых из его амбиций.

21 октября Макрон заявил, что Европа согласовала гарантии безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих».

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.