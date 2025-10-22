Песков высказался о паузе в диалоге между Россией и США

Песков: пауза в контактах между РФ и США требует вмешательства на высшем уровне

Пауза, которая сложилась в диалоге между Россией и США, требует вмешательства на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, кто предложил идею самой встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Это было обоюдное желание, что пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено», — заявил он.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Позже Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не говорил, будто встреча с Путиным была бы впустую потраченным временем.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.