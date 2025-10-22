На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ сообщили, что договоренностей по встрече Лаврова и Рубио пока нет

Рябков заявил об отсутствии договоренностей по встрече Лаврова и Рубио
true
true
true
close
MFA Russia/Global Look Press

Договоренностей о проведении встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште в настоящее время не существует. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Договоренностей на этот счет нет. Поэтому я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об отмене чего-то, чтобы они этого не делали», — подчеркнул российский дипломат.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Днем ранее МИД РФ сообщил о разговоре Марко Рубио и Сергея Лаврова. В заявлении сказано, что стороны в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал о подготовке российско-американского саммита в Будапеште.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами