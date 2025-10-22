В МИД РФ сообщили, что договоренностей по встрече Лаврова и Рубио пока нет

Договоренностей о проведении встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште в настоящее время не существует. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Договоренностей на этот счет нет. Поэтому я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об отмене чего-то, чтобы они этого не делали», — подчеркнул российский дипломат.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Днем ранее МИД РФ сообщил о разговоре Марко Рубио и Сергея Лаврова. В заявлении сказано, что стороны в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал о подготовке российско-американского саммита в Будапеште.